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Василий Маврин: «Всем ####### и диванным экспертам – я не спрашивал ваше мнение!»

Всем ####### и диванным экспертам – я не спрашивал ваше мнение! Засуньте его себе в жопу! Из-за вас в том числе происходит то, что вы смотрите эту Вторую лигу!!! Кортаве задал вопрос, пусть в одну сторону! Для всех остальных, я взрослый мальчик и разберусь со своими моментами и проблемами! Кто будет флудить, в вечный бан!!!, – написал полузащитник «Амкала» после матча с «Родиной Медиа».

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