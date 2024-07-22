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Царьград

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Супруги Клинтоны поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом от демократов

Супруги Клинтоны поддержали выдвижение Камалы Харрис кандидатом от демократов

Кандидатуру Камалы Харрис на выборах президента США поддержали супруги Клинтон. Как пишет "Российская газета", супруги сделали заявление в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

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