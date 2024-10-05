Любопытно, что во всех методичках-отчетах ЦИПСО (если кто забыл) гуляют нарративы "не верь военкорам", "не езди в Крым, долго ждать у моста и опасно" (видимо, от сезона-2024 пригор

Любопытно, что во всех методичках-отчетах ЦИПСО (если кто забыл) гуляют нарративы "не верь военкорам", "не езди в Крым, долго ждать у моста и опасно" (видимо, от сезона-2024 пригорело) и "Китай нас сдаст".