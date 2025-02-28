Кузьмин: в бою против Тетте на 60–70% получилось то, что хотел

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Российский боксер Сергей Кузьмин после победы над Эбенезером Тетте из Ганы в главном поединке турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ", прошедшем в Ледовом дворце "Марий Эл" в Йошкар-Оле, заявил, что в бою у него на 60–70% получилось то, что он хотел.