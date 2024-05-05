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МЧС: полсотни домов в Курганской области за сутки освободились от воды

МЧС: полсотни домов в Курганской области за сутки освободились от воды

534 жилых дома в Курганской области освободились от воды. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ. По информации ведомства, за минувшие сутки в трех населенных пунктах региона от воды освободились 57 жилых домов, 35 дачных домов и 72 приусадебных участка.

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