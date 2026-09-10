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SPORT24.ru

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Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за кричалку про «Спартак»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) вынес санкции в отношении вратарей московского «Динамо» Андрея Лунёва и Игоря Лещука по итогам матча 7-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1).

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