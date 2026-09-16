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Царьград

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Михаил Мурашко: препаратов против старения пока не найдено

Михаил Мурашко: препаратов против старения пока не найдено

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что препарат, гарантирующий защиту от старения, до сих пор не найден.

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