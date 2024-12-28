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Новости Липецка

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В Липецке ушло в суд дело об убийстве 15-летнего школьника 41-летним мужчиной

Липецкий Следком завершил расследование, а прокуратура утвердила обвинение по делу об убийстве. Вечером 13 октября на улице Ушинского на Соколе 41-летний пьяный местный житель совершил жестокое убийство 15-летнего подростка.

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