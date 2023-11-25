Продажи зимнего инвентаря выросли

Россияне стали активнее скупать предметы для активного зимнего отдыха: так, продажи хоккейных клюшек в период с июля-ноября 2023 года выросли в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а снежколепов - в 1,8 раза, пишут РИА Новости со ссылкой на исследование.