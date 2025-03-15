Почему Израилю советуют готовиться к войне с Турцией?

Израилю советуют «готовиться к войне с Турцией» с начала 2025 года. О том, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) «должна быть готова к военному конфликту с Турцией, учитывая ее стремление восстановить Османскую империю», написала The Jerusalem Post.
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