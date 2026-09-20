Центральноафриканская Республика: два человека были убиты и еще 11 похищены после того, как боевики Армии сопротивления Бога (ЛРА) напали 18 сентября на деревню Мадаба-Зума, в 50 км (31 милях) от Рафаи, префектура Мбому.
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