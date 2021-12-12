За сутки в России подтверждено 29 929 случаев COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 2862 2 Московская область 2040 3 Санкт-Петербург 2012 4 Краснодарский край 736 5 Самарская область 717 6 Пермский край 679 7 Красноярский край 678 8 Свердловская область 658 9 Ростовская область 652 10 Челябинская область 622 11 Воронежская область 617 12 Иркутская область 600 13 Нижегородская область 576 14 Омская область 569 15 Республика Башкортостан 541 16 Алтайский край 512 17 Хабаровский край 509 18 Саратовская область 489 19 Приморский край 459 20 Ставропольский край 453 21 Волгоградская область 398 22 Новосибирская область 385 23 Ленинградская область 380 24 Тверская область 360 25 Кемеровская область 359 26 Липецкая область 350 27 Вологодская область 350 28 Пензенская область 345 29 Архангельская область 340 30 Белгородская область 321 31 Забайкальский край 305 32 Ульяновская область 304 33 Тюменская область 303 34 Владимирская область 295 35 Республика Крым 287 36 Ярославская область 273 37 Амурская область 264 38 Республика Коми 260 39 Кировская область 248 40 Орловская область 247 41 Астраханская область 240 42 Оренбургская область 238 43 Республика Бурятия 237 44 Брянская область 237 45 Республика Карелия 235 46 Тульская область 234 47 Республика Саха (Якутия) 233 48 Томская область 231 49 Тамбовская область 215 50 Смоленская область 214 51 Рязанская область 213 52 Ивановская область 201 53 Ханты-Мансийский автономный округ 201 54 Калужская область 200 55 Новгородская область 191 56 Курганская область 189 57 Удмуртская Республика 189 58 Республика Татарстан 189 59 Калининградская область 188 60 Псковская область 176 61 Костромская область 164 62 Мурманская область 161 63 Севастополь 159 64 Республика Дагестан 151 65 Республика Хакасия 141 66 Курская область 139 67 Республика Чувашия 138 68 Республика Мордовия 137 69 Сахалинская область 135 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 123 71 Республика Марий Эл 119 72 Республика Адыгея 113 73 Кабардино-Балкарская Республика 98 74 Республика Ингушетия 83 75 Республика Северная Осетия-Алания 82 76 Чеченская Республика 80 77 Карачаево-Черкесская Республика 69 78 Камчатский край 51 79 Республика Тыва 43 80 Магаданская область 36 81 Еврейская автономная область 36 82 Республика Алтай 31 83 Республика Калмыкия 17 84 Ненецкий автономный округ 12 85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 016 896 случаев (+0,30%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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