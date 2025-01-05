В Китае сообщили о вспышке метапневмовируса человека

Вспышка метапневмовируса человека произошла в Китае. Об этом сообщили в Управлению по контролю и профилактике заболеваний КНР со ссылкой на результаты анализов респираторных проб, которые были проведены с 23 по 29 декабря.
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