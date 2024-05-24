В ХМАО вспыхнул скандал после обнародования зарплат топ-чиновников мэрии. Фото

В Пыть-Яхе вспыхнул скандал после обнародования данных о зарплатах топ-чиновников. Доходы мэра Дмитрия Горбунова, его замов Олега Иревлина (внутренняя политика), Татьяны Чулаковой (кадры) и главного архитектора Николая Кравченко публикует жительница города в комментариях местных сообществ «Вконтакте».