Что ответила Кристина Орбакайте после концерта в Питере на провокационный вопрос прессы: “А вы надолго к нам?”

Питерский концерт Кристины Орбакайте в БКЗ “Октябрьский” оказался полон сюрпризов. Певица не только порадовала публику своими яркими выступлениями и громким падением на сцене, но и развеяла слухи о жизни в Америке.
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