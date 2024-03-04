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Что ответила Кристина Орбакайте после концерта в Питере на провокационный вопрос прессы: “А вы надолго к нам?”

Что ответила Кристина Орбакайте после концерта в Питере на провокационный вопрос прессы: “А вы надолго к нам?”

Питерский концерт Кристины Орбакайте в БКЗ “Октябрьский” оказался полон сюрпризов. Певица не только порадовала публику своими яркими выступлениями и громким падением на сцене, но и развеяла слухи о жизни в Америке.

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