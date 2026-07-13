Страна и люди
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Страна и люди

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КСИР заявил об уничтожении двух американских беспилотников над Ираном

КСИР заявил об уничтожении двух американских беспилотников над Ираном

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об уничтожении двух американских беспилотников Lucas в воздушном пространстве над иранскими городами Бендер-Аббас и Лар.

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