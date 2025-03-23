Ни долгов, ни врагов: ретроградный Меркурий снимает шляпу перед этим знаком

Благословение звезд поможет счастливчикам решить многие застарелые проблемы. Звезды. freepik.com Пока одни переживают из-за коридора затмений и ждут 29 марта, после которого можно будет реанимировать старые планы и строить новые, представители этого знака могут не откладывать на завтра то, что можно сделать уже сегодня.