Известную певицу задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле правоохранители провели очередной антинаркотический рейд и задержали ряд знаменитостей, в том числе известную певицу Сылу Генчоглу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры района Бакыркей.
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