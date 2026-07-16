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Аргументы и Факты

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Известную певицу задержали по делу о наркотиках

Известную певицу задержали по делу о наркотиках

В Стамбуле правоохранители провели очередной антинаркотический рейд и задержали ряд знаменитостей, в том числе известную певицу Сылу Генчоглу, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление прокуратуры района Бакыркей.

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