Более 250 предписаний с начала зимы – в тульской администрации рассказали о правилах уборки дворов от снега

Сильный снегопад накрыл Тульскую область в первые зимние выходные. На основных магистралях, второстепенных улицах, подъездах и подходах к социально значимым объектам безопасное передвижение транспорта и пешеходов было обеспечено к утру понедельника, и коммунальщики в круглосуточном режиме продолжают устранять последствия непогоды.