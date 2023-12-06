Более 250 предписаний с начала зимы – в тульской администрации рассказали о правилах уборки дворов от снега

Сильный снегопад накрыл Тульскую область в первые зимние выходные. На основных магистралях, второстепенных улицах, подъездах и подходах к социально значимым объектам безопасное передвижение транспорта и пешеходов было обеспечено к утру понедельника, и коммунальщики в круглосуточном режиме продолжают устранять последствия непогоды.
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