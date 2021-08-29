Сила в правде

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«Недружественный характер». Кулеба разочарован и обижен речами президента Эстонии об Украине

«Недружественный характер». Кулеба разочарован и обижен речами президента Эстонии об Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба остался недоволен, разочарован и обижен речами президента Эстонии Керсти Кальюлайд о перспективах Украины относительно членства в ЕС и НАТО, произнесёнными ею в ответ на украинское гостеприимство.

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