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Как проблемы стопы влияют на здоровье

Как проблемы стопы влияют на здоровье

Выбираем правильную обувь для ребенка О том, как важно подобрать правильную обувь малышу, рассказывает исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт ФормТотикс, эксперт «Детского радио», Ольга Чижевская Ольга Чижевская Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт ФормТотикс, эксперт «Детского радио» Как проблемы стопы влияют на здоровье всего организма? В организме все взаимосвязано, порой даже больше, чем мы сейчас знаем, больше чем знают врачи.

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