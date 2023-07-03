Выбираем правильную обувь для ребенка О том, как важно подобрать правильную обувь малышу, рассказывает исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт ФормТотикс, эксперт «Детского радио», Ольга Чижевская Ольга Чижевская Исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», директор компании «Подиатр», эксперт ФормТотикс, эксперт «Детского радио» Как проблемы стопы влияют на здоровье всего организма? В организме все взаимосвязано, порой даже больше, чем мы сейчас знаем, больше чем знают врачи.