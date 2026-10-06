На многомиллиардный бизнес вора в законе из Иваново Рубена Косяна наложен арест

В Иваново арестованы активы группировки вора в законе Рубена Косяна, их стоимость превышает 6 млрд рублей.
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