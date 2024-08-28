Депутат Государственной Думы, член комитета по международным делам Мария Бутина. Фото: Пресс-служба Государственной Думы.
Мария Бутина назвала главную ошибку Павла Дурова
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Мария просто умничка! Всегда ее с интересом слушаю и читаю. У нее прекрасно сочетается эмоциональность с точностью мысли и лаконичностью изложения.
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1 д.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Дуров просто охренели, от вседозволенности, набрал [купил, точнее сказать] себе несколько "забуговных" гражданств, думал, что это его убережёт [наивный как дите]! Пусть теперь хлебает баланду сначала французкую, потом и на американскую "переведут", ни чего не просит от России, пошёл на хер! Пойдёт на договор с США, потеряет Телеграмм, а не пойдёт 20 лет сидеть в тюрьме будет. Ибо не хер, так к своей Родине относиться! Пусть теперь за него его адвокаты бегают и суетятся, какая из стран его из католажки выдворят будет!
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1 д.
Eduard
Запад совершает преступления,но почему-то русские "плохие"!
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21 час.
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