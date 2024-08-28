Мария Бутина назвала главную ошибку Павла Дурова

ИМ

Ильдус Мамлеев

Дуров просто охренели, от вседозволенности, набрал [купил, точнее сказать] себе несколько "забуговных" гражданств, думал, что это его убережёт [наивный как дите]! Пусть теперь хлебает баланду сначала французкую, потом и на американскую "переведут", ни чего не просит от России, пошёл на хер! Пойдёт на договор с США, потеряет Телеграмм, а не пойдёт 20 лет сидеть в тюрьме будет. Ибо не хер, так к своей Родине относиться! Пусть теперь за него его адвокаты бегают и суетятся, какая из стран его из католажки выдворят будет!