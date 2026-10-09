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Netflix выпустил трейлер сериала об основателе FTX Сэме Бэнкмане-Фриде и Кэролайн Эллисон

Netflix выпустил трейлер сериала об основателе FTX Сэме Бэнкмане-Фриде и Кэролайн Эллисон

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер сериала из восьми эпизодов, посвященного событиям, предшествовавшим краху криптовалютной биржи FTX.

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