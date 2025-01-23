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Депутат Госдумы Ярослав Нилов не увидел отличий между BMW и Lada Aura

Депутат Госдумы Ярослав Нилов не увидел отличий между BMW и Lada Aura

Парламентарий высоко оценил отечественное авто, которым пользуется уже второй месяц. По его словам, он исполнил давнюю мечту.

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