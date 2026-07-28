Ленин – военачальник, а Николай II разбился на лошади. Эпидемия беспамятства породила поколение ИИдиотов

«Ленин – великий русский военачальник», «Октябрьская революция произошла в 1996-м», «На месте, где Николай II упал с лошади и разбился насмерть, построили в Петербурге Храм Спаса на Крови» – такие ответы дают выпускники школ, проходя творческое собеседование при поступлении в одно из творческих высших учебных заведений северной столицы.