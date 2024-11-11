Путин поручил ускорить разработку самолетов малой авиации

Президент России Владимир Путин поручил ускорить строительство самолетов малой авиации. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума, опубликованного на сайте Кремля 11 ноября.
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