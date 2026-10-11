Самозанятым ограничили работу с одним заказчиком, кого касается правило 60 часов

С 2026 года для части российских самозанятых меняются правила работы через цифровые платформы. Главным нововведением становится ограничение продолжительности сотрудничества с одним заказчиком: если исполнитель выполняет заказы одного пользователя платформы 60 часов в месяц и более в течение шести месяцев подряд, такая занятость будет считаться систематической.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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