В поведении Зеленского заметили новую странность: "Что он делает?"

Режиссёр Ами Горовиц не понял, почему в период ведения боевых действий президента Украины вдруг взволновала тема изменения климатаАвстралийский новостной канал Sky News Australia взял интервью у американского режиссёра Ами Горовица.
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