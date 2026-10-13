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Царьград

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Благоустройство у дома на Ленина в Новосибирске оценили в 2,1 млн

Благоустройство у дома на Ленина в Новосибирске оценили в 2,1 млн

Муниципальное предприятие «Горзеленхоз» разместило контракт на благоустройство участка возле дома №1 на улице Ленина, где до сноса в декабре 2023 года находились Park Cafe и «Перчини».

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