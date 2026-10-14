Сегодня за бюджетные кроссоверы-иномарки двадцатилетней давности с огромными пробегами продавцы просят не меньше 400 тысяч рублей, но спрос на такие машины все же есть.
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