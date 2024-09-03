Иордания и Россия движутся к туристическому "безвизу"

Россия и Иордания приблизились к согласованию безвизового режима для туристов из двух стран. Сейчас процесс находится на заключительной стадии, о чем "Известиям" рассказали в российском посольстве в Иордании.
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