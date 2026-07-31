Iran FM Accuses Israel Of False Flag After Mystery Drone Strike On Egyptian Port Iran is suggesting that Wednesday's unprecedented drone attack on a US-owned gas-processing vessel moored at Egypt's Mediterranean port of Damietta was a false flag.
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