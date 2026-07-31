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Zero Hedge

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Iran FM Accuses Israel Of False Flag After Mystery Drone Strike On Egyptian Port

Iran FM Accuses Israel Of False Flag After Mystery Drone Strike On Egyptian Port

Iran FM Accuses Israel Of False Flag After Mystery Drone Strike On Egyptian Port Iran is suggesting that Wednesday's unprecedented drone attack on a US-owned gas-processing vessel moored at Egypt's Mediterranean port of Damietta was a false flag.

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