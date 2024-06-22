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Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?

Ну вот, уже появились сведения об итоговой декларации или коммюнике по поводу саммита в Швейцарии, а также распределении голосов стран-участниц саммита.

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Комментарии
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Алексей Тан
Надо звать Россию. Вопрос только в том, а придет ли она?-------- =============== ИХ &quot;союз на Европейском полуострове... он искусственный... пока им на всех хватало ресурсов и благ... А их (блага) перекрыли те же представители США... (Индия и Китай)... и больше всех пострадают, &quot;вторичные партнёры&quot; и мигранты,... А ЭТО вызовёт сильнейшие трения!... с &quot;истинными&quot;... и оружие там заработает... и мощно!!... то что они готовили России, произойдёт у НИХ!!..... БУДУТ ЗВАТЬ РУССКИХ.... как в 18-19-ом веках.... но Россия не придёт... и больше ни одна капля Русской крови, не прольётся... за их БЛАГОПОЛУЧИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ.
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