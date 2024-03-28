Подмосковные полицейские во время теракта в «Крокусе» спасли записи камер

Благодаря этому силовики смогли оперативно вычислить террористов и перехватить их.Стало известна роль подмосковных полицейских в быстром определении и поимке преступников, совершивших теракт в «Крокусе» 22 марта.
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