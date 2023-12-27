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Многие думают, что деревянные перекрытия всегда будут скрипеть. Это миф! Что я сделал, чтобы наши полы никогда не скрипели? (Фото)

Многие думают, что деревянные перекрытия всегда будут скрипеть. Это миф! Что я сделал, чтобы наши полы никогда не скрипели? (Фото)

Существует стереотип, что если конструкция является деревянной, будь то перекрытие или лестница, то определенно через некоторое время появится скрип, которого не избежать, поэтому делают подобные вещи из бетона или металла.

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