Названа главная опасность для пожилых людей

Ученые Манчестерского университета связали плохое зрение с риском опасных падений. По сравнению со сверстниками с хорошим зрением у людей с глаукомой вероятность перелома была на 31 процент выше, у людей с катарактой — на 28 процентов, а у людей с возрастной макулярной дистрофией — на 18 процентов.
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