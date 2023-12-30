Названа главная опасность для пожилых людей

Ученые Манчестерского университета связали плохое зрение с риском опасных падений. По сравнению со сверстниками с хорошим зрением у людей с глаукомой вероятность перелома была на 31 процент выше, у людей с катарактой — на 28 процентов, а у людей с возрастной макулярной дистрофией — на 18 процентов.