Администрация Новосибирска через Калининский районный суд требует от собственников участка на улице Кавалерийской прекратить авторемонтный бизнес, не соответствующий разрешённому использованию земли, и снести гараж, частично расположенный на самовольно занятых 12 квадратных метрах.