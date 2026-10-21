Администрация Новосибирска через Калининский районный суд требует от собственников участка на улице Кавалерийской прекратить авторемонтный бизнес, не соответствующий разрешённому использованию земли, и снести гараж, частично расположенный на самовольно занятых 12 квадратных метрах.
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