Жители Левобережья заявили, что улицу Шаронова не прикрепят к новому лицею в Кузьминках: как это прокомментировали в минобре.
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Жители Левобережья заявили, что улицу Шаронова не прикрепят к новому лицею в Кузьминках: как это прокомментировали в минобре.