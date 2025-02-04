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Новости Омска

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Жители Левобережья заявили, что улицу Шаронова не прикрепят к новому лицею в

Жители Левобережья заявили, что улицу Шаронова не прикрепят к новому лицею в Кузьминках: как это прокомментировали в минобре.

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