Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Технический директор «Ред Булл»: «Из-за таланта Ферстаппена развитие болида-2020 шло в неверном направлении»

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал о том, как умение Макса Ферстаппена преодолевать недостатки машины привело к развитию болида 2020 года по ложному пути.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх