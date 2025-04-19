Муж Аллы Пугачевой научил добывать еду если кушать будет нечего

Муж певицы Аллы Пугачевой поделился в соцсетях достижением их 11-летнего сына Гарри. Он опубликовал фотографию, на которой мальчик держит в руках большую рыбу и намекнул, что Гарри сам ее поймал во время рыбалки.
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