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Младший сержант Ившин вывел грузовик с боеприпасами и рационами из-под огня ВСУ

Младший сержант Ившин вывел грузовик с боеприпасами и рационами из-под огня ВСУ

Младший сержант Евгений Ившин в составе бригады материально-технического обеспечения (МТО) вывел из-под огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) грузовой автомобиль и успешно доставил боеприпасы и рационы для сослуживцев на передовой.

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