Военное обозрение

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В офисе Зеленского ответили министру обороны Италии, что не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

В офисе Зеленского ответили министру обороны Италии, что не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили главе Минобороны Италии Гвидо Крозетто, ранее заявившему о продолжающейся тенденции к политическому решению украинского кризиса.

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Комментарии
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Александр Александров
&quot;Михаил Подоляк в ответ на заявление Крозетто сказал, что российская армия должна быть &quot;выбита&quot; с территорий, которые Украина …&quot; Значит все сдохнете, суки! Нам такие соседи НЕ нужны! Запомните! Это не ваши территории, а наши, которые вам предоставили на время СССР. Подарки закончились! Окраина - в нищете и подохнете!
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