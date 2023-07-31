В офисе Зеленского ответили министру обороны Италии, что не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

Александр Александров

"Михаил Подоляк в ответ на заявление Крозетто сказал, что российская армия должна быть "выбита" с территорий, которые Украина …" Значит все сдохнете, суки! Нам такие соседи НЕ нужны! Запомните! Это не ваши территории, а наши, которые вам предоставили на время СССР. Подарки закончились! Окраина - в нищете и подохнете!