В офисе Зеленского ответили министру обороны Италии, что не рассматривают вариант политического урегулирования конфликта

В офисе президента Украины Владимира Зеленского ответили главе Минобороны Италии Гвидо Крозетто, ранее заявившему о продолжающейся тенденции к политическому решению украинского кризиса.
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