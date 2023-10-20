В Красноборском районе осудили двух экспертов Шиловского заказника

Суд вынес обвинительный приговор в отношении двух экспертов структурного подразделения «Шиловский государственный биологический заказник регионального значения» ГБУ АО «Центр природопользования и охраны окружающей среды».
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