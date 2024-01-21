Концепция «тотальной войны»: от Третьего рейха до «альянса демократий»

18 февраля 1943 года, после разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, рейхсминистр Йозеф Геббельс, как известно, в своей речи провозгласил тотальную войну нацистской Германии против Советского Союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии