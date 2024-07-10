Обвинение предъявлено виновнику разрушения дамбы в Уссурийске

скриншот видео Обвинение предъявлено бывшему директору казенного учреждения "Служба единого заказчика-застройщика" Дмитрию Бобрышу в превышении должностных полномочий в связи с разрушением дамбы в Уссурийске, которое произошло в августе прошлого года.
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