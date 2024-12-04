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СВР: вмешательство ЕС заложило замедленную бомбу под государственность Молдавии

СВР: вмешательство ЕС заложило замедленную бомбу под государственность Молдавии

Вмешательство ЕС во внутренние дела Молдавии привело к катастрофической поляризации общества и заложило бомбу замедленного действия под государственность республики, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

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