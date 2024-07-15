Лидера республиканцев в сенате США освистали на съезде партии

Громкие возгласы недовольства, топот и свист сопровождали выступление лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла на съезде Республиканской партии США 15 июня, прямую трансляцию вел телеканал C-Span.
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