Продлена заявочная кампания фестиваля юношеской прессы «Алтын калэм – Золотое перо»

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ Оргкомитет Республиканского фестиваля юношеской и молодежной прессы «Алтын каләм – Золотое перо» объявил о продлении сроков подачи заявок из-за большого количества желающих.
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