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Шольц заявил о конце нефтегазовой эпохи человечества

Шольц заявил о конце нефтегазовой эпохи человечества

Канцлер Германии считает, что эпоха использования ископаемого топлива подходит к концу.В минувшее воскресенье Олаф Шольц принял участие в церемонии открытия Ганноверской ярмарки, где заявил о сломе приоритетов промышленности.

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Комментарии
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АндрейБорков
Нефти нет, газа нет, угля мало, дрова кончаются. Но это не значит, что ни где и ни у кого вышеперечисленного нет или кончается. Просто херр Шольц(внук групенфюрера СС) как настоящая евро-гейская лягушка мнит себя подводной лодкой. А еще он то и по дурости, то ли из хамства считает, что его проблемы это проблемы планеты Земля. А что вы хотели от внука групенфюрера СС? Дойчланд, дойчланд юбер аллес!
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