Шольц заявил о конце нефтегазовой эпохи человечества

АндрейБорков

Нефти нет, газа нет, угля мало, дрова кончаются. Но это не значит, что ни где и ни у кого вышеперечисленного нет или кончается. Просто херр Шольц(внук групенфюрера СС) как настоящая евро-гейская лягушка мнит себя подводной лодкой. А еще он то и по дурости, то ли из хамства считает, что его проблемы это проблемы планеты Земля. А что вы хотели от внука групенфюрера СС? Дойчланд, дойчланд юбер аллес!